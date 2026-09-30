Versuchte Tötung

Wollte er seine Frau umbringen? 42-Jähriger in Haft

Vermummt und mit einem Komplizen: Ein 42-Jähriger dringt nachts in die Wohnung seiner getrennt lebenden Frau ein. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass er sie umbringen wollte.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Sonntag fassen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Sonntag fassen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein 42-Jähriger soll versucht haben, seine getrennt lebende Ehefrau in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) umzubringen und ist jetzt deshalb in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-jährige Iraker nach den bisherigen Erkenntnissen in den frühen Morgenstunden am Sonntag vermummt mit einem Komplizen in der Wohnung der 39-jährigen Ehefrau. Die beiden seien aber geflüchtet, nachdem der Notruf gewählt worden sei. 

Laut Polizei konnte der Tatverdächtige bereits am Sonntag festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Daraufhin sei der Mann ins Gefängnis gebracht worden. Der Komplize des Ehemanns sei am Montag ebenfalls festgenommen, am Dienstag jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

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