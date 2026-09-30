Wollte er seine Frau umbringen? 42-Jähriger in Haft

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein 42-Jähriger soll versucht haben, seine getrennt lebende Ehefrau in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) umzubringen und ist jetzt deshalb in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-jährige Iraker nach den bisherigen Erkenntnissen in den frühen Morgenstunden am Sonntag vermummt mit einem Komplizen in der Wohnung der 39-jährigen Ehefrau. Die beiden seien aber geflüchtet, nachdem der Notruf gewählt worden sei.