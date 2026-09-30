Wollte er seine Frau umbringen? 42-Jähriger in Haft
Vermummt und mit einem Komplizen: Ein 42-Jähriger dringt nachts in die Wohnung seiner getrennt lebenden Frau ein. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass er sie umbringen wollte.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein 42-Jähriger soll versucht haben, seine getrennt lebende Ehefrau in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) umzubringen und ist jetzt deshalb in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-jährige Iraker nach den bisherigen Erkenntnissen in den frühen Morgenstunden am Sonntag vermummt mit einem Komplizen in der Wohnung der 39-jährigen Ehefrau. Die beiden seien aber geflüchtet, nachdem der Notruf gewählt worden sei.
Laut Polizei konnte der Tatverdächtige bereits am Sonntag festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Daraufhin sei der Mann ins Gefängnis gebracht worden. Der Komplize des Ehemanns sei am Montag ebenfalls festgenommen, am Dienstag jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden.