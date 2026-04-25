Nicht-olympische Spiele

World Games 2029 in Karlsruhe: Erste Sportarten festgelegt

In drei Jahren finden in Karlsruhe die World Games der nicht-olympischen Sportarten und Disziplinen statt. Nun hat man sich auf die ersten Events geeinigt.

Der Deutsche Max Milde bei den World Games 2025 in China - auch 2029 in Karlsruhe wird Wakeboard wieder im Programm stehen. (Archivbild) Foto: Bei He/XinHua/dpa
Der Deutsche Max Milde bei den World Games 2025 in China - auch 2029 in Karlsruhe wird Wakeboard wieder im Programm stehen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Gut drei Jahre vor den World Games in Karlsruhe sind die ersten rund 30 Sportarten für das Event 2029 festgelegt worden. Dazu zählen traditionsreiche Sportarten wie Bogenschießen und Turnen sowie Trendevents wie Frisbee und Sportklettern. Darauf einigten sich der Weltverband IWGA sowie die Organisatoren der Spiele bei einem Treffen in Lausanne. Das komplette Programm der Spiele vom 19. bis 29. Juli in Karlsruhe inklusive von Einladungs- und Parasportarten wird im Laufe dieses Jahres bestimmt.

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Die World Games sind Anfang der 80er Jahre als Spiele der nicht-olympischen Sportarten ins Leben gerufen worden. In den vier Jahrzehnten seitdem wurden einige Sportarten vom IOC zu Olympia aufgenommen, etwa Badminton, Beachvolleyball, Triathlon oder Sportklettern. Teilweise finden Sportarten bei beiden Großevents statt, dann aber mit unterschiedlichen Disziplinen.

Rund 4.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet

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In Karlsruhe, das nach 1989 zum zweiten Mal Ausrichter der World Games ist, werden rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 100 Ländern erwartet. Deutschland wolle sich in drei Jahren «einmal mehr als professioneller und zuverlässiger Gastgeber» präsentieren, sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein.

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