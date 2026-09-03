Nicht-olympische Spiele

World Games 2029 in Karlsruhe so groß wie noch nie

In drei Jahren finden in Karlsruhe zum zweiten Mal die World Games statt. Mit 62 Disziplinen aus 36 Sportarten ist das Event der nicht-olympischen Sportarten größer als jemals zuvor.

Johannes Jungclaussen gewann mit den deutschen Faustballern Silber bei den World Games 2025 in Chengdu. (Archivbild) Foto: Tenzin Nyida/XinHua/dpa
Johannes Jungclaussen gewann mit den deutschen Faustballern Silber bei den World Games 2025 in Chengdu. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Auch Inline-Speedskating, Tauziehen oder Flossenschwimmen sind dabei: Die World Games 2029 in Karlsruhe sollen die vielseitigsten Spiele ihrer Art seit der ersten Austragung 1981 werden. Das Programm der Spiele vom 19. bis 29. Juli 2029 werde 62 Disziplinen aus 36 Sportarten umfassen und damit so viele wie noch nie, teilte die International World Games Association (IWGA) mit. Dazu werden traditionelle Sportarten wie Faustball, Rhythmische Sportgymnastik oder Karate gehören.

«Mit der Festlegung des Programms haben wir gemeinsam eine wichtige Grundlage für ein großartiges Sportfestival geschaffen, bei dem sich Deutschland als toller Gastgeber präsentieren wird», sagte Martin Wacker, Geschäftsführer der The World Games 2029 Karlsruhe GmbH. «Bei der Planung setzen wir auf bestehende Sportstätten, barrierefreie Zugänge, kurze Wege sowie faire Ticketpreise.» So kündigten die Veranstalter etwa an, dass das Sportklettern auf dem Karlsruher Markplatz stattfinden wird.

4.000 Athleten aus rund 100 Ländern

Die World Games sind Anfang der 1980er Jahre als Spiele der nicht-olympischen Sportarten ins Leben gerufen worden. In den vier Jahrzehnten seitdem wurden einige Sportarten vom IOC zu Olympia aufgenommen, etwa Badminton, Beachvolleyball, Triathlon oder Sportklettern. Teilweise finden Sportarten bei beiden Großevents statt, dann aber mit unterschiedlichen Disziplinen. 

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In Karlsruhe, das nach 1989 zum zweiten Mal Ausrichter der World Games ist, werden rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus rund 100 Ländern erwartet. 2005 fand die Veranstaltung zudem in Duisburg statt.

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