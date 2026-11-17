Würth fordert ein vereintes Europa gegen Bedrohungslage
Reinhold Würth verehrte Wladimir Putin einst, heute treibt ihn die Angst vor einem Krieg um. Was der Unternehmer als Ausweg aus der unübersichtlichen Bedrohungslage sieht.
Künzelsau/Hamburg (dpa/lsw) - Den Unternehmer Reinhold Würth, eigenen Worten zufolge einst «glühender Verehrer» des russischen Präsidenten Wladimir Putin, treibt die Angst vor einem Krieg um. Seine Sorge beruhe auf der unübersichtlichen Machtgemengelage, die durch den US-Präsidenten Donald Trump, Putin sowie Chinas Staatschef Xi Jinping und den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un entstanden sei, sagte der 91-Jährige in der Wochenzeitung «Die Zeit». «Diese Machtmenschen wollen die UNO-basierte Weltordnung aus den Angeln heben und an die Stelle des Völkerrechts als Primat schiere Machtgewalt setzen.»
Er habe Russland im Rahmen vieler Reisen schätzen und lieben gelernt und um das Jahr 2001 herum Putin verehrt, als dieser Russland eher in Richtung Westen geleitet habe. «Umso tiefer sitzt mein Schock, was in den letzten 25 Jahren passiert ist.»
Riesiges Potenzial der EU ungenutzt
Angesichts der aktuellen unübersichtlichen Bedrohungslage empfehle er ein vereintes Europa. Das Bruttosozialprodukt der EU sei siebenmal so hoch wie das Russlands. «Leider ist dieses riesige Potenzial fragmentiert und zerstritten», kritisierte er. «Einzige Möglichkeit ist, die Bürger aller EU-Staaten zu einem Wir-Gefühl zu vereinen.»
Die Deutschen hätten leider keine Vorstellung mehr davon, was Krieg bedeute. «Um die Verteidigungsgene in Deutschland zu stärken, ist ein schonungsloser Unterricht in den oberen Schulklassen absolut notwendig. Mit oder ohne Wehrpflicht, das Ansehen der Bundeswehr im Volk muss massiv gestärkt werden.»
Würth begann 1949 eine Lehre in der Schraubengroßhandlung seines Vaters und übernahm nach dessen Tod fünf Jahre später den kleinen Betrieb. Unter seiner Führung expandierte das Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten im großen Stil. Das Unternehmen aus Künzelsau in Baden-Württemberg, das für seine Produkte im Montage- und Befestigungsbereich wie Schrauben oder Dübel bekannt ist, machte Würth zum Milliardär und zu einem der reichsten Deutschen.