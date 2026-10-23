Wunderkind im Wartestand - FC Bayern hat «Geduld» mit Karl

München (dpa) - Plötzlich geht es alles nicht mehr so leicht. Lennart Karl verzauberte den deutschen Fußball in der vergangenen Saison mit unbekümmerten Dribblings oder frechen Toren. Nach dem geplatzten WM-Traum erlebt der Super-Teenager erstmals seit seinem rasanten Aufstieg, wie schwierig es beim FC Bayern München sein kann. Glückt die Initialzündung am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei einem Lieblingsgegner Freiburg?

«Er weiß, dass wir Geduld haben und irgendwann kommt sein Moment, in dem alle dann wieder sehen, das ist der Lennart Karl, den wir kennen», sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Kein Olise, kein Díaz, kein Musiala - und trotzdem Bank

Das Spiel der Ligaphase ist sinnbildlich für Karls bisherige Spielzeit. In der Vorsaison wirbelte er beim 1:3 in der Startelf und glänzte als Torschütze. Diesmal kam er spät als Joker - und blieb wirkungslos. Und das, obwohl Michael Olise, Luis Díaz und Jamal Musiala ganz fehlten oder auf der Bank saßen. Das bedeutete in der Vorsaison immer das sichere Startplatz-Ticket, diesmal nur die Bank.

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Der in der Champions League gesperrte Olise ist am Sonntag zurück, dafür fehlt der verletzte Díaz im Spiel beim SC Freiburg. Ist da Platz für Karl?

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Trainer Vincent Kompany hat Geduld mit dem Supertalent.

«Schlimme» Zeit liegt hinter Karl

«Bei Lennart Karl ist es einfach so, dass er noch nicht sein Topniveau hat», sagte Sportvorstand Max Eberl. War es in der vergangenen Saison so, dass nach der Einwechslung von Karl immer etwas Frisches, Aufregendes passierte - ist das im Moment (noch) nicht der Fall.

Die Formdelle in der sehr jungen Karriere von Karl ist gut erklärbar. Als großes Versprechen des deutschen Fußballs war er in die USA gereist. Aber kurz vor dem Turnierstart platzte der WM-Traum nach einem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel.

Foto: Sven Hoppe/dpa Sportvorstand Max Eberl hofft, dass Karl bald wieder in Topform ist.

«Es ist schon schwer, so einen Rückschlag zu verdauen. Die ersten Tage waren schon schlimm für mich», sagte der Offensivspieler beim Comeback-Interview. «Meine Familie hat mir am meisten geholfen, auch meine Freundin und die engsten Freunde, die schon immer hinter mir stehen.»

Kompany gelassen: «Kein Stress»

Mit seiner vier Jahre älteren Freundin Zoe Käppele, Model und Influencerin, zeigt sich Karl gerne in der Öffentlichkeit. «Ich würde ab und zu schon gerne mal unbekannt sein, weil man sich einfach immer sehr beobachtet fühlt, wenn ich mit meinen Jungs oder der Familie rausgehe, irgendwo in der Stadt kurz was essen gehen will oder sowas», sagte er kürzlich in einem DAZN-Interview. Sicher auch nicht einfach für einen Teenager, der vor gut einem Jahr auf der großen Bühne noch unbekannt war.

Foto: Sven Hoppe/dpa Mit Freundin Zoe Käppele zeigt sich Karl gerne in der Öffentlichkeit. (Archivbild)

Die Social-Media-Präsenz soll im Club aber auch nicht jedem gefallen - heißt es. Statt Glamour abseits des Rasens wollen die Bayern-Bosse vom 1,68 Meter großen Dribbelkünstler wieder Glanz auf dem Platz sehen. Das ist auch Karls Ziel. «Er ist noch jung und hat ein paar körperliche Probleme gehabt. Er wird wiederkommen, also ich mache mir keine Sorge», sagte Kompany. «Rhythmus und Leistung» würden kommen: «Kein Stress.»

Gute Erinnerungen an den SC Freiburg

Vielleicht ist da ein Spiel gegen den SC Freiburg jetzt genau richtig. Denn gegen den diesjährigen Conference-League-Teilnehmer trumpfte Karl in der vergangenen Saison groß auf. Beim Acht-Tore-Spektakel, einem 6:2 in der Allianz Arena, war er der jüngste Bayern-Spieler, dem ein Tor und ein Assist in einem Spiel glückten.