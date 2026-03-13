Mordermittlung

Wurde 19-Jährige aus Eifersucht umgebracht?

Was führte zur tödlichen Auseinandersetzung in einem Naherholungsgebiet? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Hintergründe der Tat an einer 19-Jährigen.

Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben. Foto: Rene Priebe/dpa
Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim gehen die Ermittler von Eifersucht als Tatmotiv aus. In der Vergangenheit soll es zwischen Opfer und dem 17-jährigen mutmaßlichen Täter immer wieder Konflikte gegeben haben. Nun verdichteten sich Hinweise darauf, dass Eifersucht bei der Tat, die als Mord gewertet wird, eine Rolle spielen könnte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

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Die Leiche wurde am Mittwochmorgen in einem Naherholungsgebiet entdeckt. Der 17-jährige Syrer befindet sich in Haft. Er und das Opfer führten seit über einem Jahr eine Beziehung. Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden am Dienstagabend trafen und dann gemeinsam zu dem Naherholungsgebiet gingen. Dort soll der Mann am frühen Mittwochmorgen auf die Frau eingeschlagen haben, die sich nicht habe wehren können. Dann soll der Mann die Frau mit Händen und mutmaßlich einem Ast getötet haben.

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