Urteil erwartet im Prozess um tödlichen Streit

Hanau (dpa/lhe) - Im Mordprozess um ein Tötungsdelikt in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) will das Landgericht Hanau an diesem Freitag (13.30 Uhr) das Urteil sprechen. Angeklagt ist ein Syrer, der einen Bekannten im Streit mit Messerstichen und mehreren Schlägen mit einem Nageleisen ermordet haben soll. Grund dafür soll sein, dass das Opfer dem Angeklagten Schulden nicht zurückzahlen wollte.

Die Tat am Abend des 16. September 2022 an einer abgelegenen Stelle in Gelnhausen war nach Ansicht von Staatsanwältin Lisa Pohl geplant. Der Angeklagte habe die Arglosigkeit seines Gegners ausgenutzt, der in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll. Sie hat eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Die Verteidiger des Angeklagten dagegen sprechen von Notwehr. Sie fordern Freispruch vom Mordvorwurf und lediglich eine Strafe wegen Drogenbesitzes ihres Mandanten. Im Zuge der Ermittlungen war herausgekommen, dass der Angeklagte eine kleinere Menge Kokain besaß.