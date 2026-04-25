Filiale in Mainz

Wursttheke ohne Tier: Zwei neue Läden bieten Fleischersatz

Wurst, Schnitzel und Gulasch – alles ohne tierische Zutaten: In Mainz gibt es einen neuen Laden, der klassische Fleischwaren rein pflanzlich anbietet. In Frankfurt steht die Eröffnung noch bevor.

Auf großes Interesse ist die Eröffnung einer veganen Fleischerei in Mainz gestoßen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Auf großes Interesse ist die Eröffnung einer veganen Fleischerei in Mainz gestoßen.

Mainz/Frankfurt (dpa) - Die Waren hinter der Ladentheke sehen aus wie beim Metzger - doch sie sind aus Erbsen, Weizen, Soja und Gemüse gemacht: In Mainz hat eine Filiale der Kette «Die Vegane Fleischerei» eröffnet. Angeboten werden mehrere Sorten Wurst sowie unter anderem Schnitzel, Frikadellen und Gulasch, jeweils ohne tierische Bestandteile. Eine weitere Filiale wird am 9. Mai in Frankfurt eröffnen. 

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Das Angebot richte sich an Menschen, die den Geschmack von Wurst und Fleisch mögen, aber nicht wollten, dass diese aus tierischen Bestandteilen hergestellt würden, sagt die Betreiberin der Mainzer Niederlassung, Julia Rubin: «Die Idee ist, dass man den Geschmack aus der Kindheit haben kann, aber ohne Fleisch.» 

Fleischlos wegen Nachhaltigkeit, Tierwohl oder Gesundheit

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Auch mehrere Sorten Käse führt der Laden, die alle ohne Milch hergestellt wurden. Zur Eröffnung bildete sich eine lange Menschenschlange vor der Tür. 

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Die Kette ist bereits in anderen Städten präsent, Sitz ist Dresden. Von der dortigen Produktionsstätte stammt nach Angaben des Unternehmens ein Großteil der Produkte.

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