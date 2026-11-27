Zahl der Arbeitslosen kaum gesunken - Sorge um Industrie
Im November sinkt die Zahl der Arbeitslosen in Hessen – saisonbereinigt steigt sie jedoch um 1.000. Warum die übliche Herbstbelebung ausbleibt und was der Wirtschaft jetzt fehlt.
Frankfurt/Main (dpa) - Auf dem hessischen Arbeitsmarkt ist die übliche Herbstbelebung im November weitgehend ausgeblieben. Zwar sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent auf 206.684 Menschen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur berichtet. Bereinigt um saisonale Einflüsse ist die Arbeitslosigkeit aber sogar um 1.000 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent zurück. Stichtag der Zählung war der 12. November.
Trotz einer verbesserten Auftragslage fehle der Wirtschaft unverändert die Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung, erklärte Direktionsleiter Frank Martin. Er sagt: «Ohne Zuversicht wird es aber keine nennenswerten Neueinstellungen und damit keine Bewegung am Arbeitsmarkt geben. Beschäftigungsaufbau findet weiterhin insbesondere in Bereichen statt, die steuer- oder beitragsfinanziert sind, also beispielsweise dem öffentlichen Bereich oder dem Gesundheitswesen.»
Industrie muss sich neu aufstellen
Nach seiner Einschätzung muss sich besonders die Industrie grundlegend neu aufstellen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen. Dabei könne die Arbeitsagentur über Qualifizierung und Vermittlung von Arbeitskräften aktiv unterstützen.
Ein Lichtblick ist die Entwicklung der neu gemeldeten Stellen, deren Zahl im November auf 9.348 anstieg. Das waren 19,3 Prozent mehr als im Oktober und der höchste Novemberwert seit dem Jahr 2022. Insgesamt sind damit nun 43.521 Arbeitsstellen zu besetzen, von denen ein rundes Viertel der Zeitarbeit zuzurechnen ist. Es folgen wirtschaftliche Dienstleistungen sowie das Gesundheits- und Sozialwesen.