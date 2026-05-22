Zahl der fertig gestellten Wohnungen sinkt in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der neu gebauten oder fertig sanierten Wohnungen deutlich gesunken – trotz eines weitaus höheren Bedarfs. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2025 insgesamt 15.542 Wohnungen fertiggestellt und damit 13,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Schätzungen zufolge müssten in Hessen bis 2030 jährlich rund 26.000 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. Ein Grund für die niedrigen Zahlen sind hohe Baukosten.

Das zeigt sich in Hessen etwa bei Ein- und Zweifamilienhäusern, die meist von privaten Bauherren errichtet werden. Die Zahl der fertiggestellten Einfamilienhäuser sank landesweit um 26,7 Prozent, die der Zweifamilienhäuser um 37 Prozent.

Darmstadt mit größtem Zuwachs

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In absoluten Zahlen entstanden die meisten neuen Wohnungen in Frankfurt am Main mit 3.481 Einheiten. Darmstadt verzeichnete mit einem Plus von 379,8 Prozent auf 806 Wohnungen den größten Zuwachs – im Jahr 2024 waren lediglich 168 Wohnungen fertiggestellt worden. Kassel wies mit einem Minus von 85,6 Prozent den stärksten Rückgang auf.

Die Entwicklung in Hessen entspricht dem bundesweiten Trend. Deutschland insgesamt verzeichnete 2025 einen Rückgang um 18 Prozent auf 206.600 Wohnungen – der niedrigste Wert seit 2012. Experten führen die Krise auf Finanzierungsprobleme und gestiegene Baukosten zurück.