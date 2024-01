Zahl der Jäger in Hessen unverändert

Dortmund/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Jägerschaft in Hessen ist gleich groß geblieben: Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands (DJV) besaßen im vergangenen Jahr 26.000 Menschen in dem Bundesland einen Jagdschein (Stand 30.11.2023). Das waren genau so viele wie ein Jahr zuvor, teilte der Verband am Montag vor dem Start der Publikumsmesse «Jagd und Hund» in Dortmund mit.