Immer mehr Menschen gehen zur Jagd

Berlin/Bad Nauheim (dpa/lhe) - Die Jägerei erfreut sich in Hessen wachsender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr besaßen 30.743 Menschen einen Jagdschein, wie der Deutsche Jagdverband in Berlin mitteilte. Das waren rund drei Prozent mehr als im Vorjahr (29.811), wie sich aus den Angaben des Landesjagdverbands in Bad Nauheim ergibt. Damit war im Jahr 2024 jeder 5. von 1.000 Einwohnern Besitzer eines Jagdscheins, knapp zwei Drittel von ihnen waren zudem Mitglied im Landesjagdverband. Auch bundesweit ist die Zahl der Jägerinnen und Jäger gestiegen, die meisten leben in Nordrhein-Westfalen.