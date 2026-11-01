Halloween im Südwesten

Zahlreiche Einsätze für die Polizei während Halloween

Gezündete Böller, laute Musik und Eierwürfe beschäftigten die Polizei in ganz Baden-Württemberg. Eine erste Bilanz.

Wegen zu lauter Musik musste die Polizei zu einigen Halloweenpartys ausrücken. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Wegen zu lauter Musik musste die Polizei zu einigen Halloweenpartys ausrücken. (Symbolbild)

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Wegen jugendlichen Unfugs und zu lauter Halloweenpartys musste die Polizei zu zahlreichen Einsätzen im Südwesten ausrücken. Die Halloweennacht sei für die Kollegen wegen der zahlreichen Notrufe «sehr anstrengend» gewesen, berichtete eine Sprecherin aus dem Polizeipräsidium in Freiburg. Meist seien die Beamten wegen kleineren Auseinandersetzungen und Ruhestörungen gerufen worden. Eine konkrete Zahl der Einsätze konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Auch ein Sprecher aus Ludwigsburg konstatierte, «die Kollegen hatten gut zu tun» in der Nacht. 

Das Präsidium in Heilbronn zählte in der Nacht etwa 65 Einsätze wegen Eierwürfen, gezündeter Böller und brennender Mülleimer. Ähnlich viele sogenannter «Unfugeinsätze» verzeichneten auch die Beamten in den Präsidien in Pforzheim und Offenburg. In Karlsruhe waren die Polizisten etwa ein Dutzend Mal vorwiegend wegen zu lauter Partys gerufen worden. Größere Vorfälle, die in direktem Zusammenhang mit Halloween standen, meldete aber kein Präsidium am Morgen.

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