Zahlreiche Einsätze für die Polizei während Halloween

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Wegen jugendlichen Unfugs und zu lauter Halloweenpartys musste die Polizei zu zahlreichen Einsätzen im Südwesten ausrücken. Die Halloweennacht sei für die Kollegen wegen der zahlreichen Notrufe «sehr anstrengend» gewesen, berichtete eine Sprecherin aus dem Polizeipräsidium in Freiburg. Meist seien die Beamten wegen kleineren Auseinandersetzungen und Ruhestörungen gerufen worden. Eine konkrete Zahl der Einsätze konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Auch ein Sprecher aus Ludwigsburg konstatierte, «die Kollegen hatten gut zu tun» in der Nacht.