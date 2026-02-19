Zahlreiche Unfälle in Hessen wegen Glätte

Offenbach (dpa/lhe) - Wegen einsetzenden Schneefalls ist es in Hessen gebietsweise zu Verkehrsbehinderungen aufgrund glatter Straßen gekommen. Seit den frühen Morgenstunden seien mehrere Unfälle gemeldet worden, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Auf manchen Strecken stünden Fahrzeuge quer oder seien in Straßengräben geraten. «Nach derzeitigem Stand blieb es ausschließlich bei Blechschäden», hieß es.

Auf der Autobahn 3 bei Obertshausen fuhr ein Fahrzeug witterungsbedingt in den Graben. Dort blockierte am Morgen ein querstehender Lastwagen die Auffahrt Richtung Würzburg. Auf der Bundesstraße 448 bei Lämmerspiel sei ein Schild umgefahren worden, hieß es. In Höhe von Rodgau kam es der Polizei zufolge auf der Bundesstraße 45 zu Zusammenstößen. Auch in Seligenstadt, Maintal und Nidderau kam es zu Blechschäden. Ein Auto rutschte bei Steinau an der Straße auf der L 3179 in den Graben.