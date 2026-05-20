Prozess in Darmstadt beginnt

Zapfsäule angezündet: Vorwurf des versuchten Mordes

Erst ein Hausverbot, dann Flammen an einer Tankstelle: Wie bewerten Ermittler die Tat?

Vor dem Landgericht Darmstadt beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Vor dem Landgericht Darmstadt beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 39 Jahre alter Mann steht ab heute (9.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor dem Darmstädter Landgericht. Der polnische Staatsbürger soll Ende August 2025 versucht haben, eine Tankstelle in Heusenstamm (Kreis Offenbach) in Brand zu setzen. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als versuchten heimtückischen Mord mit gemeingefährlichen Mitteln.

Der Angeklagte soll im betrunkenen Zustand eine Zapfsäule vermutlich mit Kraftstoff übergossen und angezündet haben. Mitarbeiter löschten die Flammen, verletzt wurde niemand. Zuvor soll der Mann Hausverbot erhalten haben, weil er versucht habe, einer Mitarbeiterin seine Telefonnummer aufzudrängen.

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