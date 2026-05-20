Zapfsäule angezündet: Vorwurf des versuchten Mordes
Erst ein Hausverbot, dann Flammen an einer Tankstelle: Wie bewerten Ermittler die Tat?
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 39 Jahre alter Mann steht ab heute (9.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor dem Darmstädter Landgericht. Der polnische Staatsbürger soll Ende August 2025 versucht haben, eine Tankstelle in Heusenstamm (Kreis Offenbach) in Brand zu setzen. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als versuchten heimtückischen Mord mit gemeingefährlichen Mitteln.
Der Angeklagte soll im betrunkenen Zustand eine Zapfsäule vermutlich mit Kraftstoff übergossen und angezündet haben. Mitarbeiter löschten die Flammen, verletzt wurde niemand. Zuvor soll der Mann Hausverbot erhalten haben, weil er versucht habe, einer Mitarbeiterin seine Telefonnummer aufzudrängen.