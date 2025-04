Zehn Verdächtige nach Silvesterkrawallen ermittelt

Obertshausen (dpa/lhe) - Die Polizei hat zehn Tatverdächtige ermittelt, die in der Silvesternacht an schweren Ausschreitungen in Obertshausen (Kreis Offenbach) beteiligt gewesen sein sollen. Es handele sich um zehn Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.