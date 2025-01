Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat zwei Kinder identifiziert, die einen Zehnjährigen in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) in einen teilweise zugefrorenen See gestoßen haben sollen. Es handele sich um zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin.