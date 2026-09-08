Zeit gestohlen: Schon wieder zwei Bahnhofsuhren geklaut
Wer klaut Bahnhofsuhren, die ohne Bahnstrom stillstehen? Die Diebe müssen ordentlich anpacken – und die Polizei sucht nach Hinweisen zu den ungewöhnlichen Fällen.
Leutenbach (dpa/lsw) - Manchen Dieben läuft die Zeit offenbar nicht davon: Nach Fällen in Böblingen und Leonberg haben Unbekannte nun auch am Bahnhof im Leutenbacher Ortsteil Nellmersbach (Rems-Murr-Kreis) zwei teure Bahnhofsuhren abgeschraubt und geklaut.
Rund 18 Kiloschwer und in 2,5 Metern Höhe montiert - da scheint klar, dass es mindestens zwei Diebe gebraucht hat, wie die Bundespolizei vermutet. Unklar ist noch, ob es einen Zusammenhang mit den Fällen im Böblinger Bahnhof Goldberg und in Höfingen, einem Ortsteil von Leonberg, gibt.
Uhren funktionieren nur bei der Bahn
Ohne Bahnstrom bleibt den Dieben allerdings nur die Hehlerei oder der Blick auf stehende Zeiger: Denn die Uhren hängen laut Polizei fest am Netz der Deutschen Bahn. Anderswo laufen sie schlicht nicht.
Die Bundespolizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.