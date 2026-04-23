Zellenbrand in JVA Stammheim – Insasse leicht verletzt

Stuttgart (dpa) - Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Stammheim in Stuttgart ist ein Insasse leicht verletzt worden. Ob der 51-Jährige das Feuer absichtlich legte oder es eine andere Ursache gibt, müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am späten Mittwochabend gegen 23.00 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gelöscht worden. Zuvor hatten die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.