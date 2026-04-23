Brände

Zellenbrand in JVA Stammheim – Insasse leicht verletzt

In der JVA Stammheim brennt eine Zelle, ein Insasse wird leicht verletzt. Die Ursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Die Ursache für das Feuer in der Gefängniszelle war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Ursache für das Feuer in der Gefängniszelle war zunächst unklar. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Stammheim in Stuttgart ist ein Insasse leicht verletzt worden. Ob der 51-Jährige das Feuer absichtlich legte oder es eine andere Ursache gibt, müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am späten Mittwochabend gegen 23.00 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gelöscht worden. Zuvor hatten die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

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