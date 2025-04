Zeugen befragt nach Vorfall in Bauwagen mit Verletzten

Trochtelfingen (dpa/lsw) - Nach einem Zwischenfall in einem Bauwagen, bei dem Jugendliche mehrere Mädchen in einen Bauwagen gesperrt und Abgasen eines Kraftrads ausgesetzt haben sollen, befragt die Polizei derzeit Zeugen. Den Vorwürfen zufolge waren die sieben Mädchen in dem Bauwagen in Trochtelfingen (Landkreis Reutlingen) eingeschlossen worden, nachdem zuvor ein darin stehendes Kraftrad angelassen worden war.