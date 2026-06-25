Fußball-WM

«Ziemlich guter Job»: Götze lobt DFB-Youngster Brown

Gegen Ecuador muss Nathaniel Brown passen. Von den vorherigen Auftritten seines Frankfurter Clubkollegen im laufenden Turnier schwärmt der einstige WM-Held Mario Götze aber.

Mario Götze besuchte das German House of Soccer in New York. Foto: Christoph Lother/dpa
Mario Götze besuchte das German House of Soccer in New York.

New York (dpa) - Ex-Nationalspieler Mario Götze hat seinen Clubkollegen Nathaniel Brown für dessen starke erste Auftritte bei der Fußball-WM gelobt. Der 23-Jährige habe einen «ziemlich guten Job gemacht», sagte Götze bei einem Besuch des German House of Soccer, einem Fantreff in New York. 

Das abschließende Vorrundenspiel der DFB-Auswahl heute (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford gegen Ecuador wird Linksverteidiger Brown wegen Adduktorenproblemen verpassen. Bisher, so Götze, habe sein Kollege vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt aber schon einen guten Eindruck hinterlassen beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Brown sei «ein guter Spieler» und «ein guter Junge». Er sei «sehr glücklich» für ihn.

WM-Held von 2014 begeistert empfangen

Der Youngster spiele immerhin seine erste WM und dann gleich von Anfang an, lobte der 34 Jahre alte Götze. In den ersten beiden Partien stand Brown in der deutschen Startelf, beim 7:1 gegen Underdog Curaçao erzielte er sogar ein Tor. 

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Götze, entscheidender Final-Torschütze beim deutschen WM-Triumph 2014 in Brasilien, wurde von den Fans im German House of Soccer begeistert empfangen. Nach seinem kurzen Auftritt auf der Bühne gab der Mittelfeldspieler zahlreiche Autogramme und erfüllte Fotowünsche.

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