«Ziemlich guter Job»: Götze lobt DFB-Youngster Brown

New York (dpa) - Ex-Nationalspieler Mario Götze hat seinen Clubkollegen Nathaniel Brown für dessen starke erste Auftritte bei der Fußball-WM gelobt. Der 23-Jährige habe einen «ziemlich guten Job gemacht», sagte Götze bei einem Besuch des German House of Soccer, einem Fantreff in New York.

Das abschließende Vorrundenspiel der DFB-Auswahl heute (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford gegen Ecuador wird Linksverteidiger Brown wegen Adduktorenproblemen verpassen. Bisher, so Götze, habe sein Kollege vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt aber schon einen guten Eindruck hinterlassen beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Brown sei «ein guter Spieler» und «ein guter Junge». Er sei «sehr glücklich» für ihn.

WM-Held von 2014 begeistert empfangen

Der Youngster spiele immerhin seine erste WM und dann gleich von Anfang an, lobte der 34 Jahre alte Götze. In den ersten beiden Partien stand Brown in der deutschen Startelf, beim 7:1 gegen Underdog Curaçao erzielte er sogar ein Tor.

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