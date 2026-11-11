Fund am Flughafen Stuttgart

Zoll entdeckt 4.000 gefälschte Markenetiketten im Gepäck

Kleidung, Uhren und Brieftaschen mit bekannten Logos: Am Flughafen Stuttgart stoppt der Zoll ein Mutter-Sohn-Gespann mit mutmaßlichen Plagiaten - und Tausende Etiketten zum Aufbügeln.

Der Zoll entdeckte am Flughafen Stuttgart mutmaßliche Marken-Plagiate. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Der Zoll entdeckte am Flughafen Stuttgart mutmaßliche Marken-Plagiate. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Zoll hat am Flughafen Stuttgart bei einer Mutter und ihrem Sohn mutmaßliche Marken-Plagiate entdeckt - neben zahlreichen Kleidungsstücken auch rund 4.000 gefälschte Markenetiketten zum Aufbügeln. Die Frau wollte die Ware den Angaben zufolge in ihrem eigenen Bekleidungsgeschäft verkaufen, wie der Zoll mitteilte. 

Die Reisenden waren aus der Türkei gekommen und wollten den Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie Ware verlassen, als die Beamten sie zur Kontrolle baten. In den Koffern fanden die Zöllner neben 30 Sakkos große Mengen weiterer Kleidung in unterschiedlichen Größen sowie Uhren, Brieftaschen und Broschen - alle mit Logos bekannter Marken. Dazu kamen Tausende Etiketten mit Markenlogos. Mit ihnen wollte die Frau nach eigenen Angaben einfache No-Name-Produkte zu vermeintlicher Markenware aufwerten. Um welche Marken es sich handelte, war zunächst unklar. 

Der Zoll stoppte die Einfuhr und leitete gegen die beiden ein Verfahren wegen Verdachts des Schmuggels ein. Die betroffenen Markenhersteller wurden informiert, sie können die Ware nun auf Echtheit prüfen.

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