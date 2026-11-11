Zoll entdeckt 4.000 gefälschte Markenetiketten im Gepäck

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Zoll hat am Flughafen Stuttgart bei einer Mutter und ihrem Sohn mutmaßliche Marken-Plagiate entdeckt - neben zahlreichen Kleidungsstücken auch rund 4.000 gefälschte Markenetiketten zum Aufbügeln. Die Frau wollte die Ware den Angaben zufolge in ihrem eigenen Bekleidungsgeschäft verkaufen, wie der Zoll mitteilte.

Die Reisenden waren aus der Türkei gekommen und wollten den Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie Ware verlassen, als die Beamten sie zur Kontrolle baten. In den Koffern fanden die Zöllner neben 30 Sakkos große Mengen weiterer Kleidung in unterschiedlichen Größen sowie Uhren, Brieftaschen und Broschen - alle mit Logos bekannter Marken. Dazu kamen Tausende Etiketten mit Markenlogos. Mit ihnen wollte die Frau nach eigenen Angaben einfache No-Name-Produkte zu vermeintlicher Markenware aufwerten. Um welche Marken es sich handelte, war zunächst unklar.