Zoll stellt gefälschte Autoschlüssel zum Angeben sicher
Fast 2.000 Plagiate von Schlüsseln mit deutschen Markenlogos landen am Flughafen Stuttgart. Warum damit wahrscheinlich kein Auto aufgeschlossen werden kann.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Zoll hat am Flughafen Stuttgart eine Sendung mit knapp 2.000 Angeber-Autoschlüsseln sichergestellt. Laut einem Sprecher des Zolls haben die Schlüssel zwar eine Elektronik im Inneren, allerdings sei fraglich, ob sie tatsächlich genutzt werden können. Aufgrund des geringen Warenwerts der Schlüssel gehe der Zoll davon aus, dass die Fälschungen mit den Symbolen deutscher Automarken lediglich Gadgets sind, um anzugeben.
Den Angaben nach war die Sendung bereits Anfang Juli geöffnet worden. Die sehr unkonkrete Bezeichnung in den Zollpapieren sei bereits auffällig gewesen. Laut dem Sprecher war es zudem ungewöhnlich, dass die Schlüssel unterschiedlicher Hersteller kaum bis gar nicht verpackt in vier großen Kartons geliefert wurden. Daraufhin seien die Rechteinhaber der Originalwaren informiert worden.
Gutachten bestätigten nun, dass es sich bei allen Schlüsseln um Plagiate handelt. Dem Sprecher zufolge kommen die Fälschungen aus Asien. Sie werden vom Zoll vernichtet, wie es hieß.