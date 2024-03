Zoll nimmt Schwarzarbeiter ohne Aufenthaltsgenehmigung fest

Gießen (dpa/lhe) - Der Zoll hat in Mittelhessen acht Arbeiter ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen festgenommen. Die jeweilige Ausländerbehörde habe die Ausweisung der Männer im Alter zwischen 23 und 48 Jahren verfügt, teilte das Hauptzollamt Gießen am Donnerstag mit. Diese hatten unter anderem auf Baustellen in Kirchhain und Heuchelheim sowie in einem Wetzlarer Nagelstudio illegal gearbeitet, vergangene Woche wurden sie festgenommen. Einer der Bauarbeiter war bereits von den Behörden gesucht worden, da er nach Ablehnung seines Asylantrages untergetaucht war. Der Türke wurde noch am Tag seiner Festnahme abgeschoben.