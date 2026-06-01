Zoll stellte 2025 tausende Kilogramm Rauschgift sicher

Frankfurt (dpa/lhe) - Frankfurter Zollbeamte haben im vergangenen Jahr tausende Kilogramm Rauschgift sichergestellt und damit die Mengen aus dem Vorjahr übertroffen. Vor allem bei synthetischem Rauschgift und Cannabisprodukten seien die Sicherstellungsmengen gestiegen, wie das Zollfahndungsamt (ZFA) Frankfurt am Main in seiner Bilanz für das Jahr 2025 miteilte.

Demnach gingen den Beamten unter anderem 719 Kilogramm Crystal Meth ins Netz, das sind 113 Kilogramm mehr als im Vorjahr. Einen starken Anstieg gab es bei Marihuana: 8.434 Kilogramm stellten die Ermittler sicher, das sind 3.571 Kilogramm mehr als im Vorjahr. «Entgegen der irrigen Annahme bleibt die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Cannabis trotz Teillegalisierung nach wie vor verboten und wird strafrechtlich verfolgt», sagte die Leiterin des ZFA Frankfurt, Nicole Siebert, laut Mitteilung.

Größte bekannte Sicherstellung von Crystal Meth

In einem Fall beschlagnahmten die Zöllner 160 Kilogramm kristallines Methamphetamin, das den Angaben zufolge in einer Maschine zur Herstellung von Pflastersteinen versteckt gewesen sei. Laut ZFA handelte es sich dabei um die größte bekannte Sicherstellung von Crystal Meth im Luftfrachtverkehr in Deutschland. Durch internationale Zusammenarbeit nahmen Ermittler vier Tatverdächtige in den Niederlanden fest.

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