Bilanz

Zoll stellte 2025 tausende Kilogramm Rauschgift sicher

Auch 2025 wollten Kriminelle große Mengen Rauschgift am Frankfurter Zoll vorbeischleusen. Die Ermittler haben dabei Hunderte Kilogramm an verbotenen Substanzen sichergestellt.

Den Zöllnern gingen 2025 wieder tausende Kilogramm Rauschgift ins Netz. (Symbolbild) Foto: Ralf Hirschberger/dpa
Den Zöllnern gingen 2025 wieder tausende Kilogramm Rauschgift ins Netz. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Frankfurter Zollbeamte haben im vergangenen Jahr tausende Kilogramm Rauschgift sichergestellt und damit die Mengen aus dem Vorjahr übertroffen. Vor allem bei synthetischem Rauschgift und Cannabisprodukten seien die Sicherstellungsmengen gestiegen, wie das Zollfahndungsamt (ZFA) Frankfurt am Main in seiner Bilanz für das Jahr 2025 miteilte. 

Demnach gingen den Beamten unter anderem 719 Kilogramm Crystal Meth ins Netz, das sind 113 Kilogramm mehr als im Vorjahr. Einen starken Anstieg gab es bei Marihuana: 8.434 Kilogramm stellten die Ermittler sicher, das sind 3.571 Kilogramm mehr als im Vorjahr. «Entgegen der irrigen Annahme bleibt die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Cannabis trotz Teillegalisierung nach wie vor verboten und wird strafrechtlich verfolgt», sagte die Leiterin des ZFA Frankfurt, Nicole Siebert, laut Mitteilung. 

Größte bekannte Sicherstellung von Crystal Meth 

In einem Fall beschlagnahmten die Zöllner 160 Kilogramm kristallines Methamphetamin, das den Angaben zufolge in einer Maschine zur Herstellung von Pflastersteinen versteckt gewesen sei. Laut ZFA handelte es sich dabei um die größte bekannte Sicherstellung von Crystal Meth im Luftfrachtverkehr in Deutschland. Durch internationale Zusammenarbeit nahmen Ermittler vier Tatverdächtige in den Niederlanden fest. 

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Im Kampf gegen Steuerhinterziehung stellten die Zöllner rund neun Millionen unversteuerte Zigaretten und 15.000 Liter unversteuerter Tabaksubstitute sicher. Letztere werden den Angaben zufolge überwiegend als Liquids in E-Zigaretten konsumiert.

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