Kriminalität Zu laut telefoniert? Mann wird auf Straße geschlagen Der Angreifer beschwert sich: Der 22-Jährige telefoniere zu laut. Die Polizei sucht nach Zeugen. 14.09.2025