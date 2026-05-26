Wagen aus dem Verkehr gezogen

Zu viel Hollywood für Hessens Straßen

Ein US-Auto im Stil der TV-Kultserie «Knight Rider» begeistert Teilnehmer eines Treffens – und beschäftigt die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (24.05.) anlässlich des Tuning-Treffens "Cars meets City". (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (24.05.) anlässlich des Tuning-Treffens "Cars meets City". (Symbolbild)

Höchst (dpa/lhe) - Dieser Einsatz klingt filmreif: Ein «sprechendes» Auto der US-Marke Pontiac hat der Polizei zufolge Kontrolleure bei einem Tuningtreffen in Höchst im Odenwald mit den Worten «Das war's dann wohl für heute» begrüßt - und sollte recht behalten. Wegen unerlaubter Umbauten wurde der Wagen sichergestellt, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Das schwarze Fahrzeug war demnach mit viel Liebe zum Detail zum berühmten Auto K.I.T.T. der TV-Kultserie «Knight Rider» umgebaut worden. Sogar das rote Lauflicht an der Front fehlte nicht, wie es hieß. Der Besitzer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg hatte dem Wagen zudem eine Computerstimme verpasst.

Harpunenpfeile aus dem Heck

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Doch die Begeisterung der Ordnungshüter hielt sich trotz aller Anerkennung für den Aufwand in Grenzen. Denn bei der Kontrolle am Sonntag stellten die Experten mehrere Verstöße fest. Neben Veränderungen an der Beleuchtung verfügte das Fahrzeug laut Polizei offenbar auch über eine Nebelanlage. Besonders kurios: Vom Heck aus konnten Harpunenpfeile verschossen werden.

Auch im Innenraum sei es spektakulär zugegangen. Das Cockpit erinnerte mit seinen beleuchteten Anzeigen eher an einen Airbus als an einen Straßenwagen. Das Lenkrad war durch ein flugzeugähnliches Steuerhorn ersetzt worden.

Der Pontiac soll nun begutachtet werden. Auf den 46 Jahre alten Besitzer kommt ein Bußgeldverfahren zu. Und für K.I.T.T. war die Fahrt tatsächlich beendet - wenn auch mit einem weinenden Auge der Kontrolleure, wie die Polizei mitteilte.

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