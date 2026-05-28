Umweltgift in Badesee

Zu viel Umweltgift in Badesee? - Behörde warnt

Das Landratsamt Rastatt rät wegen einer mit dem Umweltgift PFAS belasteten Badestelle zur Vorsicht. Kleinkinder sollten dort nicht uneingeschränkt planschen.

Die Behörde warnt wegen des Umweltgifts PFAS vor uneingeschränktem Baden für Kleinkinder an einer Badestelle im Landkreis Rastatt. (Symbolfoto) Foto: Pia Bayer/dpa
Die Behörde warnt wegen des Umweltgifts PFAS vor uneingeschränktem Baden für Kleinkinder an einer Badestelle im Landkreis Rastatt. (Symbolfoto)

Rastatt (dpa) - Wegen der Belastung mit der Ewigkeitschemikalie PFAS warnt das Landratsamt Rastatt davor, kleine Kinder im Baggersee Weitenung bei Bühl uneingeschränkt baden zu lassen. Kinder, die um die zehn Kilogramm wiegen und damit üblicherweise zwischen 14 und 18 Monate alt seien, sollten nur etwa 50 Badetage im Jahr dort baden, empfiehlt die Behörde. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. 

Laut Mitteilung des Landratsamtes waren leicht erhöhte Werte im Rahmen des alljährlichen PFAS-Oberflächengewässermonitorings entdeckt worden. Dabei seien zahlreiche Fließgewässer, Seen sowie ausgewiesene Badegewässer im Landkreis auf PFAS untersucht worden. «Anhand der Ergebnisse aus den vergangenen Jahren wurde insbesondere an der Messstelle des Baggersees Weitenung ein ansteigender Trend der PFAS-Gehalte im Badegewässer festgestellt», heißt es darin. 

Behörde: Keine PFAS-Grenzwerte für Badeseen auf Bundesebene

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Für das Baden in Seen gebe es derzeit auf Bundesebene keine gesetzlichen Grenzwerte, so die Behörde weiter. Ob noch andere Badegewässer im Südwesten kritische PFAS-Werte aufweisen, blieb zunächst unklar. 

In Mittelbaden belastet das Umweltgift seit Jahren Grundwasser und Ackerland. Als Ursache wird die Verschmutzung von Feldern mit Kompost angenommen, der mutmaßlich mit PFAS-belasteten Papierschlämmen versetzt war. In der Region sind mittlerweile rund 1.100 Hektar Boden und auch das Grundwasser mit PFAS belastet. Auch Flächen in Nordbaden bei Mannheim sind betroffen.

PFAS steht für Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Diese langlebigen Chemikalien werden wegen ihrer wasserabweisenden und fettabweisenden Eigenschaften geschätzt und sind weit verbreitet in Produkten jeglicher Art. Sie sind sehr schwer abbaubar und gelangen über das Abwasser, das Grundwasser, Löschschaum oder auch kontaminierte Böden in Flüssen und Seen, wie das Umweltbundesamt schreibt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
PFC-Skandal: Stadtwerke Rastatt können auf Millionen hoffen
Umweltverschmutzung

PFC-Skandal: Stadtwerke Rastatt können auf Millionen hoffen

Im Streit um PFC-belasteten Kompost hat das Landgericht Baden-Baden den Stadtwerken Rastatt einen Anspruch auf Entschädigung zugesprochen. Über die genaue Summe ist noch nicht entschieden.

13.04.2026

Entwarnung - Sinzheimer Wasser wieder trinkbar
Trinkwasser

Entwarnung - Sinzheimer Wasser wieder trinkbar

Ein zu hoher Chemikalien-Wert im Trinkwasser sorgte in Sinzheim für Einschränkungen. Nach intensiven Netzspülungen ist das Wasser laut Stadt wieder unbedenklich.

03.11.2025

Landratsamt warnt: zu hoher PFOA-Wert im Sinzheimer Wasser
Trinkwasser

Landratsamt warnt: zu hoher PFOA-Wert im Sinzheimer Wasser

Schwangere und kleine Kinder in Sinzheim sollen derzeit kein Leitungswasser trinken. Grund ist ein zu hoher Chemikalien-Wert.

21.10.2025

Umwelt

Grundwasser weiter mit Nitrat und PFAS-Chemikalien belastet

10.01.2024

EU-Behörde

Viele Kommentare zu vorgeschlagenem PFAS-Verbot

Die Ewigkeitschemikalien PFAS finden sich in vielen Alltagsgegenständen. Deutschland und weitere EU-Länder sorgen sich jedoch um die Folgen für Umwelt und Gesundheit. Die Industrie warnt vor einem Verbot.

26.09.2023