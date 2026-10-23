Deutsche Bahn

Zufahrt auf Frankfurter Hauptbahnhof wird eingeschränkt

Bauarbeiten am Bahnknoten Frankfurt-Stadion treffen Regional- und Fernverkehrsverbindungen. Welche Linien betroffen sind und wo Fahrgäste mit Ausfällen rechnen müssen.

Die Umbauarbeiten am Bahnknoten Frankfurt-Stadion dauern an. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Umbauarbeiten am Bahnknoten Frankfurt-Stadion dauern an. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der Ausbau des Bahnknotens Frankfurt-Stadion hat in den nächsten Tagen Auswirkungen auf den Zugverkehr in Richtung Frankfurter Hauptbahnhof. Mehrere regionale Linien sind zwischen heute und 2. November betroffen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Einige Fernzüge werden umgeleitet oder halten in Frankfurt-Süd statt am Hauptbahnhof. 

Auf folgenden Linien des Nahverkehrs gibt es Einschränkungen: 

  • RE2: Am 24. und 25. Oktober Umleitung nordmainisch und geringe Verspätung, nachts keine Züge zwischen Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof
  • RE3, RB33: Am 24. und 25. Oktober Umleitung nordmainisch und geringe Verspätung, zwischen 23. und 28. Oktober nachts keine Züge zwischen Flughafen Regionalbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof
  • RE2, RE3, RB31 vlexx: Vom 26. bis 29. Oktober zwischen 12 und 18 Uhr Umleitung nordmainisch, Haltausfälle Römisches Theater bis Niederrad, Ersatzhalt in Frankfurt-Höchst und geringe Verspätung
  • RB58: Einige Züge enden in Frankfurt-Stadion statt Frankfurt Hauptbahnhof
  • RE70: Die Züge fallen zwischen Mörfelden/Walldorf und Frankfurt Hauptbahnhof aus
  • S7: Die Bahnen fallen bis 30. Oktober, 5 Uhr, zwischen Frankfurt-Stadion und Frankfurt Hauptbahnhof aus, nachts fahren Ersatzbusse
  • RB58: Ausfall einiger Fahrten zwischen Hanau und Frankfurt.

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Nach dem Ausbau des Bahnknotens sollen die S-Bahn sowie der Fern- und Regionalverkehr getrennt voneinander fahren können. Dafür wird unter anderem eine weitere Mainbrücke gebaut.

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