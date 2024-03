Zug erfasst Bauarbeiter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 21-jähriger Bauarbeiter ist von einem Bauzug bei Raunheim erfasst worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der junge Mann noch im Gleis an einer Baustelle aufgehalten, als sich ein Bauzug in Bewegung setzte. Dieser soll laut Angaben eines Polizeisprechers den Bauarbeiter erfasst, mitgeschleift und ihn schwer verletzt haben. Rettungskräfte hätten den im Gleisbereich auf der Schnellfahrstrecke von Frankfurt am Main in Richtung Köln liegenden Mann geborgen und in die Frankfurter Kliniken gefahren. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen. Der Lokführer des Bauzuges habe unter Schock gestanden und sei abgelöst worden, wie die Polizei mitteilte. Warum sich der 21-Jährige zu dem Zeitpunkt auf den Gleisen aufgehalten hat, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt in dem Vorfall.