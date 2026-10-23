Zug mit hunderten Reisenden kollidiert bei Sturm mit Ast

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Sturm ist eine Regionalbahn mit hunderten Fahrgästen im Südwesten mit einem Ast kollidiert. Der Zug wurde an der Windschutzscheibe getroffen und hielt auf der Strecke bei Pforzheim an, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gebe es keine. Der Regionalzug war auf dem Weg von Pforzheim nach Mühlacker und steht nun im Ortsteil Eutingen. Mehrere Medien berichteten.

Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Landes- und Bundespolizei machten sich am Nachmittag auf den Weg zur Unfallstelle. Für Einsatzfahrzeuge musste eine angrenzende Straße nahe der Gleise gesperrt werden.

Jetzt müsse geprüft werden, ob der Stromabnehmer des Zuges noch intakt sei, um die Fahrgäste sicher an den nächsten Bahnhof zu bringen, hieß es.