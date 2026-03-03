Zugeparkte Gehwege - fast 400 Meldungen aus Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen werden Gehwege einer Umfrage zufolge in hunderten Fällen regelmäßig zugeparkt. Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat dazu Meldungen gesammelt, aus Hessen gingen 391 ein, wie Anja Zeller vom VCD-Landesverband mitteilt.

Genannt wurden unter anderem Stellen in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt, an denen neben parkenden Autos weniger als ein Meter Platz blieb. Auch viele Beobachtungen aus kleineren Kommunen sind eingegangen.

Platz muss für Fußgänger ausreichen

Beim Parken auf dem Gehweg müsse ausreichend Platz bleiben, damit sich Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Rollstuhlfahrende ungehindert begegnen können, teilt der VCD mit. Das Parken sei dann zulässig, wenn es durch eine entsprechende Bordsteinmarkierung oder ein Verkehrsschild erlaubt sei. Doch auch dann müsse der verbleibende Platz ausreichen.

Die Umfrage lief vergangenes Jahr in ganz Deutschland von Ende Oktober bis Anfang Dezember, die Ergebnisse wurden nun online als Karte veröffentlicht. Bundesweit gingen mehr als 3.300 Meldungen ein.

Meist bleibt weniger als ein Meter Platz

Bei nahezu allen gemeldeten Gehwegabschnitten hätten Passanten weniger als 1,50 Meter Platz übrig gehabt, in mehr als 80 Prozent der Fälle sogar nur einen Meter oder weniger, sagt Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher des VCD. «Mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator wird es da eng.»

Bei jeder zweiten Meldung seien die Gehwege auf beiden Straßenseiten zugeparkt gewesen. Auf drei von vier gemeldeten Gehwegen sei illegal geparkt worden.