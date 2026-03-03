Verkehr in der Stadt

Zugeparkte Gehwege - fast 400 Meldungen aus Hessen

Eine Umfrage zeigt, dass an vielen Stellen wegen parkender Autos für Fußgänger kaum ein Durchkommen ist. Was der Verkehrsclub VCD jetzt von den Kommunen fordert.

Ist ausreichend Platz für Fußgänger? Meist nicht, ergab eine Umfrage des VCD. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Ist ausreichend Platz für Fußgänger? Meist nicht, ergab eine Umfrage des VCD. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen werden Gehwege einer Umfrage zufolge in hunderten Fällen regelmäßig zugeparkt. Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat dazu Meldungen gesammelt, aus Hessen gingen 391 ein, wie Anja Zeller vom VCD-Landesverband mitteilt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Genannt wurden unter anderem Stellen in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt, an denen neben parkenden Autos weniger als ein Meter Platz blieb. Auch viele Beobachtungen aus kleineren Kommunen sind eingegangen. 

Platz muss für Fußgänger ausreichen

Beim Parken auf dem Gehweg müsse ausreichend Platz bleiben, damit sich Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Rollstuhlfahrende ungehindert begegnen können, teilt der VCD mit. Das Parken sei dann zulässig, wenn es durch eine entsprechende Bordsteinmarkierung oder ein Verkehrsschild erlaubt sei. Doch auch dann müsse der verbleibende Platz ausreichen. 

Die Umfrage lief vergangenes Jahr in ganz Deutschland von Ende Oktober bis Anfang Dezember, die Ergebnisse wurden nun online als Karte veröffentlicht. Bundesweit gingen mehr als 3.300 Meldungen ein.

Meist bleibt weniger als ein Meter Platz 

Bei nahezu allen gemeldeten Gehwegabschnitten hätten Passanten weniger als 1,50 Meter Platz übrig gehabt, in mehr als 80 Prozent der Fälle sogar nur einen Meter oder weniger, sagt Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher des VCD. «Mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator wird es da eng.» 

Bei jeder zweiten Meldung seien die Gehwege auf beiden Straßenseiten zugeparkt gewesen. Auf drei von vier gemeldeten Gehwegen sei illegal geparkt worden. 

Der VCD fordert die Kommunen auf, die gemeldeten Stellen zu überprüfen und bei Bedarf Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aktion «Freie Gehwege» soll Kommunen zum Handeln bewegen
Mitmach-Aktion

Aktion «Freie Gehwege» soll Kommunen zum Handeln bewegen

Rollstuhl, Kinderwagen, Einkaufstrolley – oft bleibt wegen geparkten Autos auf Gehwegen kaum Platz. Über eine Mitmach-Aktion können Menschen nun Orte melden, an denen das Durchkommen erschwert wird.

19.10.2025

Gehwegparken in Hemsbach: Drohen bald Bußgelder?
Straßenverkehr

Gehwegparken in Hemsbach: Drohen bald Bußgelder?

Kommunaler Ordnungsdienst verteilt „Hinweiszettel“ in Hemsbach, die aber nicht mit Strafen verbunden sind. Was es damit auf sich hat.

13.05.2025

Hemsbach/Laudenbach/Hirschberg: Streit ums Gehwegparken – Anwohner kämpft für freie Wege
Parken

Hemsbach/Laudenbach/Hirschberg: Streit ums Gehwegparken – Anwohner kämpft für freie Wege

Ein schmaler Gehweg, viele parkende Autos und ein hartnäckiger Anwohner: In Laudenbach entbrennt ein Stellvertreterkampf mit Signalwirkung. Warum ein Anwohner nicht locker lässt.

11.04.2025

«Park(ing) Day» für mehr Platz in der Stadt
Verkehr

«Park(ing) Day» für mehr Platz in der Stadt

Pflanzen, Stühle und Tische statt parkender Autos: Bei Aktionen in vielen Städten wird in diesen Tagen wieder die Umwandlung von Parkplätzen gefordert, auch in Hessen.

19.09.2024

Umwelt

VCD: Deutschlandticket macht noch keine Verkehrswende

Wissing feiert das Deutschlandticket als großen Erfolg. Für den ökologischen Verkehrsclub Deutschland dagegen reichen die Maßnahmen der Ampel bei weitem nicht aus, um dem Klimaschutz gerecht zu werden.

22.11.2023