Zugverspätungen wegen Exhibitionist auf Bahngleisen

Kassel (dpa/lhe) - Ein Exhibitionist auf Bahngleisen in Kassel hat am Dienstagabend für Behinderungen im Zugverkehr gesorgt. Der Fahrer einer Regiotram habe wegen des Mannes, der mit heruntergelassener Hose mitten auf den Gleisen gestanden habe, eine Schnellbremsung durchgeführt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Unmittelbar vor dem 30-Jährigen sei der Zug zum Halten gekommen. Der Mann habe seine Handlungen fortgesetzt und sei von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall nahe der Haltestelle Kassel-Jungfernkopf niemand. 13 nachfolgende Züge verspäteten sich jeweils um rund eine Viertelstunde.