Schafe auf Gleisen sorgen für Zugverspätungen

Eichenzell (dpa/lhe) - Drei Schafe haben im osthessischen Eichenzell zahlreiche Zugverspätungen verursacht. Sie wurden zuerst im Bereich der Gleise im Ortsteil Kerzell gesichtet, wie die Polizei mitteilte. Die Tiere sollen am Dienstagmittag über den Zaun ihrer Weide gesprungen und dann in Richtung Frankfurt am Main unmittelbar an den Gleisen entlang gelaufen sein. Deshalb habe die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen die Gleise zwischen Fulda und Frankfurt gesperrt.