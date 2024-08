Zukunft des Klimabeirats der Landesregierung noch offen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung äußert sich bislang nicht konkret zur Zukunft und künftigen Besetzung ihres Klimabeirates. Eine grundlegende Änderung an der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Gremiums würde unter anderem einer Gesetzesänderung bedürfen, erläuterte das Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion. «Ob und mit welchem Inhalt der Gesetzgeber eine solche Änderung vornehmen wird, kann die Landesregierung derzeit noch nicht beantworten.»

Derzeit beraten fünf unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Landesregierung. Sie wurden im April 2023 für eine Dauer von fünf Jahren berufen. Zu diesem Zeitpunkt wurde Hessen noch von einer schwarz-grünen Koalition regiert. Die neue schwarz-rote Landesregierung will den Klimabeirat laut Koalitionsvertrag um Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften sowie der Umwelt- und Landnutzungsverbände erweitern.

In einer komplett neuen Zusammensetzung mit Interessenvertretern werde es keine rein wissenschaftliche Perspektive geben können. «Schwarz-Rot muss also neu definieren, was die Rolle des Klimabeirates sein soll», forderte Gronemann.