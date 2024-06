Zum Vergleichen: Waffensammlung des LKA umfasst 5000 Objekte

Die Waffen stammten überwiegend aus Sicherstellungen, teilte das LKA mit. Ausgesonderte Gegenstände aus der Sammlung werden zum hessischen Polizeipräsidium für Technik (HPT) gesandt. «Dieses führt die Waffen der Vernichtung zu oder leitet sie in Einzelfällen an andere Strafverfolgungsbehörden beziehungsweise deren Waffensammlungen weiter», so das LKA.

Die Landeskriminalämter in Deutschland verfügen über umfangreiche Waffensammlungen mit Tausenden Waffen und Hunderten Kilogramm an Munition, die für die Kriminaltechnik und Ausbildung genutzt werden. Der Umfang und die Nutzung dieser Sammlungen variieren jedoch stark zwischen den Bundesländern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Im vergangenen Monat hatte das Innenministerium in Sachsen-Anhalt mitgeteilt, dass es beim dortigen LKA seit 2019 Fehler bei der Übernahme von Waffen und Munition in die Vergleichswaffensammlung gegeben hatte.