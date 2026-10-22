Fußball-Bundesliga

Zur Eintracht? Schicker will in Hoffenheim bleiben

Andreas Schicker gilt als ein Nachfolge-Kandidat für Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt. Was der Hoffenheimer Manager dazu sagt.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker will seinen Vertrag in Hoffenheim erfüllen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker will seinen Vertrag in Hoffenheim erfüllen. (Archivbild)

Sinsheim (dpa) - Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker hat Medienberichten widersprochen, wonach er Sport-Vorstand bei Eintracht Frankfurt werden könnte. «Ich kann sagen, dass da nichts dran ist», sagte der 40 Jahre alte Österreicher vor dem Europa-League-Spiel der TSG gegen Olympique Lyon beim TV-Sender RTL.

Schicker verwies auf seinen im Mai langfristig verlängerten Vertrag und ergänzte: «Mir macht die Arbeit hier riesig Spaß.» Hoffenheims Bundesliga-Konkurrent Frankfurt sucht einen Nachfolger für Markus Krösche, der seinen Posten bei den Hessen nach fünf Jahren am Sonntag geräumt hatte und am Montag bei der Mitgliederversammlung verabschiedet worden war.

Der Eintracht-Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann übernimmt das Amt Interimsweise, kündigte aber an: «Das wird keine Sachen von Monaten sein, sondern von Wochen.» 

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Schicker ist bei den Kraichgauern seit 2024 verantwortlicher Sport-Geschäftsführer. Wenige Monate nach seinem Start in Hoffenheim hatte Schicker Christian Ilzer, seinen früheren Mitstreiter bei Sturm Graz, als Trainer geholt.

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