Zusammen liest man weniger allein

Darmstadt (dpa/lhe) - Draußen ist es dunkel und ungemütlich, es fällt leichter Nieselregen. Drinnen in der «Buchhandlung am Markt» sitzen sie eng beieinander und in ihre Bücher vertieft. Es herrscht absolute Ruhe, Handys sind unerwünscht. Ab und an hört man das Rascheln einer umgeschlagenen Buchseite. Ansonsten: Konzentrierte Stille.

Um die 20 Leute haben sich an diesem Winterabend in dem Darmstädter Buchladen zusammengefunden, um gemeinsam zu lesen. Eine von ihnen ist Antonia, die ein Buch von Ferdinand von Schirach ausgewählt hat. Warum sie dabei ist? «Um in Ruhe Zeit zum Lesen zu haben», sagt die 28-Jährige. Zu Hause sei sie schneller abgelenkt und könne sich weniger konzentrieren.

«Silent Book Clubs» gibt es in mehreren hessischen Städten

Damit ist sie nicht alleine. In verschiedenen hessischen Städten gibt es ebenfalls «Silent Book Clubs». Das Konzept: Zusammenkommen, um gemeinsam zu lesen. Aber jeder für sich. In absoluter Stille. Danach gibt es Möglichkeit zum Austausch, über das was man gelesen oder gedacht hat.

In Kassel versammelten sich kürzlich Bücherfreundinnen und -freunde in der Campusbibliothek. «Nach einer kurzen Vorstellungsrunde zu den mitgebrachten Büchern konnten die 23 Teilnehmenden in eine Stunde gemeinsames, ruhiges Lesen eintauchen», heißt es auf der Seite der Universitätsbibliothek.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Für eine Stunde sind alle vertieft in ihre Bücher

In der Darmstädter Buchhandlung bekommen einige gar nicht mit, als die 60 Minuten schließlich abgelaufen sind. Es sei faszinierend, wie versunken alle in ihre Bücher seien, sagt Betreiberin Imke Karrock, die seit etwa eineinhalb Jahren zum «Silent Book Club» in ihren Laden lädt - jeweils am letzten Donnerstag im Monat. Anfangs hätten sie dort zu dritt oder viert gesessen. «Dann hat sich das herumgesprochen und es wurden immer mehr. Langsam wird es eng.»

«Es ist schön, zusammen für sich zu sein»

Sowohl die gelesenen Bücher - die man entweder mitbringen oder im Laden aussuchen kann - als auch das Publikum seien ziemlich gemischt. Es seien viele recht junge Leute dabei. «Wir haben aber auch einen Herrn, der ist über 80, der kommt immer wieder», sagt Karrock.

Teilnehmerin Christine, die bereits seit der ersten oder zweiten Veranstaltung dabei ist («Ich gehöre hier schon fast zum Inventar») sagt: «Mich reizt der Austausch mit den anderen, was sie so lesen und mögen.»

Foto: Hannes P. Albert/dpa «Silent Book Clubs» gibt es nicht nur in Darmstadt, sondern etwa auch in Kassel und Wiesbaden.

Colin ergänzt, er sei im Internet auf den «Silent Book Club» gestoßen. Er liest an diesem Abend sowohl in einem Sachbuch über die Ukraine als auch in einem Reisebericht von Mark Twain. «Die Idee hat mich fasziniert», sagt der 34-Jährige. «Es ist schön, zusammen für sich zu sein.»

Lesen «fernab von To Do-Listen und Handyläuten» in Wiesbaden

Ursprünglich entstanden ist die Idee wohl, wie so oft, in den USA. Inzwischen ist sie in Städten weltweit - und eben auch in Hessen - verbreitet. So lädt die Stadtbücherei Hofheim am 26. Februar zu einer «Silent Reading Party» ein. «Die Tage sind kurz und das Wetter oft ungemütlich - genau die richtige Atmosphäre also, um sich in ein gutes Buch zu vertiefen», heißt es auf der Internetseite der Stadt. Und «Gemeinschaft trotz Stille: Es ist ein besonderes Gefühl, mit anderen Menschen einen Raum zu teilen, in dem alle dasselbe tun – einfach lesen.»