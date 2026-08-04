Zusammenprall mit Auto: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt
In Florstadt kommt es zu einem folgenschweren Crash an einer Kreuzung: Ein E-Scooter-Fahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Florstadt (dpa/lhe) - Ein 46 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Florstadt (Wetteraukreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend in Nieder-Florstadt unterwegs, als er auf einer Kreuzung mit einem Autofahrer kollidierte.
Der 46-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Der 74 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Zu dem genauen Unfallgeschehen machte die Polizei zunächst keine Angaben.