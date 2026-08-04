Rettungseinsatz

Zusammenprall mit Auto: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

In Florstadt kommt es zu einem folgenschweren Crash an einer Kreuzung: Ein E-Scooter-Fahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 46 Jahre alten E-Scooter-Fahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den 46 Jahre alten E-Scooter-Fahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Florstadt (dpa/lhe) - Ein 46 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Florstadt (Wetteraukreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend in Nieder-Florstadt unterwegs, als er auf einer Kreuzung mit einem Autofahrer kollidierte.

Der 46-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Der 74 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Zu dem genauen Unfallgeschehen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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