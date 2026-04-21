Zusammenstoß auf B27 - Frau schwer verletzt
Ein Kleintransporter gerät bei Hauneck in den Gegenverkehr und stößt mit einem Auto zusammen. Die B27 musste für längere Zeit gesperrt werden.
Hauneck (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 27 sind zwei Menschen verletzt worden - darunter eine 44-jährige Frau schwer. Ein 59-Jähriger war am Nachmittag mit dem Kleintransporter bei Hauneck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto der 44-Jährigen.
Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und kam ebenso wie die Frau in ein Krankenhaus, ein 17 Jahre alter Beifahrer im Auto blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 35.000 Euro. Die B27 war für eine Stunde voll gesperrt, für eine weitere Stunde einseitig.