Zusammenstoß auf B27 - Frau schwer verletzt

Hauneck (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 27 sind zwei Menschen verletzt worden - darunter eine 44-jährige Frau schwer. Ein 59-Jähriger war am Nachmittag mit dem Kleintransporter bei Hauneck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto der 44-Jährigen.