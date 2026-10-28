Zusammenstoß mit Auto: Jugendlicher auf Krad schwer verletzt
Eine Autofahrerin stößt am Morgen mit einem Streifenwagen zusammen. Der Crash löst nur Minuten später einen Folgeunfall aus, bei dem ein 16-Jähriger schwer verletzt wird.
Frankenberg (dpa/lhe) - Weil er in eine noch nicht vollständig gesicherte Unfallstelle gefahren ist, hat ein 16 Jahre alter Kradfahrer in Frankenberg im Landkreis Waldeck-Frankenberg schwere Verletzungen erlitten. Bei dem vorausgegangenen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Streifenwagen auf der Bundesstraße 253 wurde zudem eine 60 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.
Der erste Unfall ereignete sich den Einsatzkräften zufolge gegen 7.20 Uhr, als die Autofahrerin von der Landesstraße 3332 kommend auf die B253 abbiegen wollte. Dem zeitgleich von der Bundesstraße auf die L3332 abbiegenden Streifenwagen nahm sie die Vorfahrt. Ein Rettungswagen habe sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es.
Noch während der Absicherung der Unfallstelle näherte sich nur Minuten später der 16 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades. Beim Versuch, auf der Fahrbahn abzubremsen, sei er gestürzt und gegen das Auto gerutscht, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. Um die drei Fahrzeuge abzuschleppen, wurde der Verkehr den Angaben zufolge rund zwei Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.