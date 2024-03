Zusammenstoß mit Straßenbahn: Autofahrer kommt in Klinik

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Kassel ist der Fahrer des Pkw eingeklemmt worden. Das Auto stand am Montagabend mit massiv verformter Fahrerseite quer vor der Straßenbahn, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Beifahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt.