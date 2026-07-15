Unfälle

Zwei 13-Jährige bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Zwei 13-Jährige stürzen mit einem E-Scooter und werden verletzt. Einer von ihnen muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Was die Nutzung von E-Scootern riskant macht.

Die Fahrt auf einem E-Scooter zu zweit endet für zwei 13-Jährige im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Fahrt auf einem E-Scooter zu zweit endet für zwei 13-Jährige im Krankenhaus. (Symbolbild)

Lahntal-Goßfelden (dpa/lhe) - Zwei 13-jährige Jugendliche sind mit einem E-Scooter auf einem Radweg in Lahntal-Goßfelden (Landkreis Marburg-Biedenkopf) verunglückt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Jugendlichen zusammen auf einem E-Scooter, als der Fahrer die Kontrolle über den elektrischen Roller verlor und fiel. Sein Mitfahrer stieg bereits vorher ab, stürzte jedoch ebenfalls. Beide 13-Jährigen kamen ins Krankenhaus, einer von ihnen mit schweren Verletzungen.

E-Scooter dürfen nur allein gefahren werden 

E-Scooter sind besonders auch für junge Leute attraktiv - für ihre Nutzung braucht man weder Prüfung noch Führerschein. Allerdings ist die Fahrt mit den elektrischen Rollern erst ab 14 Jahren erlaubt.

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Gerade die falsche Benutzung und riskantes Fahrverhalten können zudem gefährlich werden, so Kirstin Zeidler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Teils missachteten Fahrer rote Ampeln oder nutzten die Scooter verbotenerweise mit mehreren Menschen. 

Die Unfallzahlen steigen

Mehrere schwere und auch tödliche Unfälle verdeutlichen die Risiken. Bundes- und auch hessenweit sind die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen - was natürlich auch daran liegt, dass mehr Scooter unterwegs sind. Die hessische Polizei hat laut Innenministerium für 2021 im Bundesland 677 E-Scooter-Verkehrsunfälle registriert - nahezu doppelt so viele waren es mit 1.081 Unfällen im Jahr 2024. Auch die Zahl verunglückter Menschen verdoppelte sich im selben Zeitraum nahezu - von 391 im Jahr 2021 auf 716 im Jahr 2024.

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