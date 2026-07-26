Verkehrsunfall

Zwei Auffahrunfälle auf A3: Drei Menschen verletzt

Ein Auffahrunfall auf der A3 bei Wiesbaden zieht einen weiteren Unfall am Stauende nach sich. Drei Menschen werden verletzt, eine Frau schwer. Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer.

Ein erster Auffahrunfall und wenig später ein weiterer Crash am Stauende legten die A3 bei Wiesbaden zeitweise lahm. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein erster Auffahrunfall und wenig später ein weiterer Crash am Stauende legten die A3 bei Wiesbaden zeitweise lahm. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 3 bei Wiesbaden sind drei Menschen verletzt worden, eine 25 Jahre alte Frau schwer. Nach Angaben der Polizei musste ein 54 Jahre alter Autofahrer stark abbremsen, nachdem ihn ein bislang unbekannter Fahrer ihn mit seinem Wagen geschnitten hatte. Eine 25 Jahre alte Frau fuhr dem Wagen des 54-Jährigen mit ihrem Auto auf. Drei weitere Autos fuhren ebenfalls auf. Die 25-Jährige kam in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn in Richtung Würzburg zeitweise voll gesperrt. 

Am Stauende kam es den Angaben zufolge wenig später zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei 84 und 86 Jahre alte Menschen leicht verletzt wurden. Sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Bei den beiden Unfällen seien insgesamt acht Fahrzeuge beteiligt gewesen, vier davon seien abgeschleppt worden. Die Autobahn blieb rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 88.000 Euro und ermittelt gegen den Fahrer des unbekannten Fahrzeugs.

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