Zwei Frauen sterben bei schwerem Unfall auf A5

Appenweier (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall sind auf der A5 bei Appenweier (Ortenaukreis) in Richtung Karlsruhe zwei Frauen ums Leben gekommen. Die Frauen waren mit ihrem Auto mit Fahrzeugen kollidiert, die wegen eines weiteren Unfalls abrupt bremsen mussten, wie die Polizei mitteilte.

Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Zusammenstoß zweier Autos nahe der Raststätte Renchtal. Die Fahrzeuge kollidierten beim Fahrstreifenwechsel und kamen nach dem Aufprall auf der Autobahn zum Stehen. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt. Die plötzlich auf der Fahrbahn stehenden Unfallwagen zwangen nachfolgende Autofahrer zu starken Bremsmanövern.

Frauen starben noch an der Unfallstelle

Darauf hin kam es in Höhe der Anschlussstelle zu dem weiteren schweren Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Während die Insassen von vier Autos nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben, starben die zwei Frauen laut Polizei noch an der Unfallstelle.

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