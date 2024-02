Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Kundgebung in Frankfurt geplant

Frankfurt (dpa/lhe) - Zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine will die ukrainische Community in Frankfurt an diesem Samstag mit einer Kundgebung einen Appell an die Bundesregierung richten. Auf dem Römerberg wollen Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt, Vadym Kostiuk, sowie Vertreter anderer Parteien Ansprachen halten, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Rund 500 Teilnehmer werden nach Angaben des Ordnungsamts erwartet. Die Organisatoren hoffen auf viele weitere Demonstrierende aus der Bevölkerung und auch auf Solidarität aus politischen Reihen.

Zudem ist eine Unterschriftenaktion auf einer großen ukrainischen Flagge geplant, die gemeinsam mit einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Berlin geschickt werden soll, sagte der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Brief seien Forderungen an die Regierungsspitze formuliert, darunter die Unterstützung des Friedensplans des ukrainischen Präsidenten, eine konsequente Sanktionspolitik gegen Russland, die Bereitstellung erweiterter militärischer Ausrüstung sowie die Aufnahme der Ukraine in die EU und in die Nato.