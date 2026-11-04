Zwei Jugendliche auf Moped verletzt - Autofahrer flüchtet
Zwei Jugendliche auf einem Moped werden bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der mutmaßlich betrunkene Autofahrer flüchtet zunächst – wer den Unfall verursacht hat, ist noch offen.
Kirchheim (dpa/lby) - Zwei Jugendliche auf einem Moped sind in Kirchheim in Schwaben (Landkreis Unterallgäu) bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der beteiligte Autofahrer war mutmaßlich betrunken und flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf gefasst werden, wie die Polizei mitteilte.
Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen waren am Dienstagabend mit dem Moped unterwegs. Bei dem Versuch links abzubiegen, sollen sie einem entgegenkommenden Auto die Vorfahrt genommen haben, sagte ein Sprecher. Der 41-jährige Autofahrer soll deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Die beiden Jugendlichen wurden verletzt - der 15-jährige Fahrer schwer. Beide kamen in eine Klinik.
Die Polizei konnte den flüchtenden Autofahrer mit Hilfe von Zeugenhinweisen in der Nähe antreffen. Bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet. Wer den Unfall verursachte, ist bisher unklar - ein Gutachter soll das klären.