Unfall in Wiesloch

Zwei Menschen nach Kollision von Autos in Klinik

Zwei Menschen werden bei einem Unfall in Wiesloch leicht verletzt. Die Autos sind nicht mehr fahrbereit.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) -  Bei einem Autounfall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Zwei Wagen waren auf noch unbekannte Weise zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehr war durch den Unfall am frühen Nachmittag leicht beeinträchtigt. Es fanden Aufräumarbeiten statt. An den Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden. Sie mussten abschleppt werden. Die Schadenssumme blieb vorerst unklar. Auch Genaueres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

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