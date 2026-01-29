Tiere

Zwei Monate alt und gesund - Heidelberger Tigern geht es gut

Noch sind sie ganz klein und süß: Den beiden im Heidelberger Zoo geborenen kleinen Sumatra-Tigerchen geht es gut. Kamen da Männlein oder Weiblein auf die Welt? Jetzt weiß der Zoo mehr.

Zähne zeigen für die Erstuntersuchung von zwei Tigermädchen (Foto-Handout) Foto: Zoo Heidelberg/dpa
Zähne zeigen für die Erstuntersuchung von zwei Tigermädchen (Foto-Handout)

Heidelberg (dpa/lsw) - Die beiden vor gerade mal zwei Monaten im Zoo Heidelberg geborene Sumatra-Tiger entwickeln sich prächtig - besser gesagt: die Sumatra-Tigerinnen. Denn es handelt sich bei dem Nachwuchs um zwei weibliche Tiere, wie der Zoo jetzt mitteilte. Das habe die Tierärztin bei der Erstuntersuchung des Nachwuchses feststellen können. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Check der beiden Jungtiere sei erfreulich gewesen. Die Tiger seien gesund und munter. Herz, Lunge, Augen, Zähne und auch das Gewicht - alles bestens. Ein bisschen hätten die Mädels gefaucht während der Untersuchung, sich aber ansonsten vorbildlich verhalten. Direkt nach dem Tierarzttermin kamen sie zurück zu ihrer Mutter. Namen haben sie noch nicht.

Der Nachwuchs wird den Angaben zufolge künftig eine wichtige Rolle im europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Sumatra-Tiger spielen. Diese kleinste Tigerunterart gelte als sehr bedroht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zoo Heidelberg schläfert Tiger ein
Tiere

Zoo Heidelberg schläfert Tiger ein

Der Heidelberger Zoo schläferte Tiger Tebo nach einer Knieverletzung ein. Wie seine Gefährtin Karis mit dem Verlust umgeht.

09.09.2025

Zoo Heidelberg: Tiger Tebo ist gestorben 
Ein letzter Abschied

Zoo Heidelberg: Tiger Tebo ist gestorben 

Der Zoo Heidelberg nimmt Abschied von Sumatra-Tiger Tebo. Sein Verlust ist ein schwerer Schlag für die Institution.

09.09.2025

Heidelberg: Junge Tiger verlassen Zoo für Zuchtprogramm 
Tiere

Heidelberg: Junge Tiger verlassen Zoo für Zuchtprogramm 

Zwei junge Sumatra-Tiger verlassen den Zoo Heidelberg im Rahmen eines europäischen Zuchtprogramms. Sie sollen in England und Dänemark eigene Reviere beziehen und für Nachwuchs sorgen.

30.05.2025

Tiger-Nachwuchs im Frankfurter Zoo
Tiere

Tiger-Nachwuchs im Frankfurter Zoo

Im Frankfurter Zoo hat Sumatra-Tigerin Cinta erneut Nachwuchs bekommen. Mit Ausflügen ins Gehege ist allerdings erst im April zu rechnen.

24.02.2025

Zoo

Tiger-Nachwuchs in Frankfurt vorgestellt

Geballte Knuffigkeit im «Katzendschungel» des Frankfurter Zoos: Die zwei Monate alten Tigerbabys «Raja» und «Rimba» entzücken Besucher. Für ihre wilden Artgenossen auf Sumatra ist die Lage ernst.

16.08.2023