Nachwuchs im Zoo

Zwei Tigerbabys in Heidelberg haben jetzt Namen

Die beiden jungen Sumatra-Tigerinnen im Heidelberger Zoo sind zwar kaum zu unterscheiden. Aber nach einer großen Umfrage haben sie jetzt zumindest etwas Eigenes: ihre Namen.

Mehr als 2.500 Vorschläge erreichten den Zoo Anfang Februar, anschließend konnte online für die Favoriten abgestimmt werden.(Handout) Foto: Peter Bastian/Zoo Heidelberg/dpa
Mehr als 2.500 Vorschläge erreichten den Zoo Anfang Februar, anschließend konnte online für die Favoriten abgestimmt werden.(Handout)

Heidelberg (dpa/lsw) - Die beiden jungen Sumatra-Tiger im Zoo Heidelberg haben jetzt offiziell Namen: Sari und Raya. Mehr als 2.500 Vorschläge waren Anfang Februar beim Zoo eingegangen, anschließend konnten Besucher online über ihre Favoriten abstimmen. An der finalen Abstimmung beteiligten sich mehr als 3.000 Menschen, wie der Zoo mitteilte.

Die beiden Tigerinnen wurden im November geboren und entwickeln sich laut Zoo gut. Inzwischen wiegt jedes Tier mehr als zehn Kilogramm und hat bereits die zweite Impfung erhalten. «Beide Jungtiere sind gesund und altersgerecht entwickelt», sagte Zoo-Tierärztin Barbara Bach. Sie seien neugierig und aktiv. Mit den steigenden Temperaturen wagen sich Sari und Raya auch immer häufiger gemeinsam mit Mutter Karis auf die Außenanlage.

Zwei Schwestern, zwei Temperamente

Auf den ersten Blick sehen sich die beiden Schwestern sehr ähnlich. Doch wie bei allen Tigern ist das Streifenmuster im Fell einzigartig - vergleichbar mit einem menschlichen Fingerabdruck. Auch im Charakter unterscheiden sie sich: Raya gilt als eher ruhig und zurückhaltend, während Sari deutlich temperamentvoller ist.

Die Namen haben eine Verbindung zum Lebensraum der Tiere: «Sari» bedeutet im Indonesischen etwa Essenz oder Wesen, «Raya» lässt sich mit groß oder großartig übersetzen. 

Sumatra-Tiger gehören zu den am stärksten bedrohten Großkatzen weltweit. In freier Wildbahn leben Schätzungen zufolge nur noch rund 400 Tiere.

